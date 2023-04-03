Популярна українська фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова та народила йому двох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала відео зі свого тренування, на якому показала комплекс вправ.

У ролику Марина вже традиційно влаштувала тренування у себе вдома у просторій світлій кімнаті. Вона з'явилася перед камерою в яром кораловому костюмі, який наголошує на її стрункому тілі. На відео фітнес-тренер виконує вправи, які допомагаю прибирати боки, роблячи талію більш підтягнутою та стрункою.

У підписі до публікації Боржемська написала: "Комплекс вправ для стрункої талії. Забираємо те, що ми з вами так не любимо – боки. Виконуємо 20-30 повторів. Більше вправ отримуйте у моєму марафоні схуднення. Пишіть у директі чи коментарях".

Шанувальники не пройшли повз нього і почали коментувати нове відео зірки:

"Гарний костюм. Якщо можете - поділіться де купували".

"Красива дуже в костюмі цього кольору, а вправи - вогонь".

"Мариночко, яка ти гарна жінка".

"Чи можна такі вправи при міжхребцевій грижі?"

"Підкажіть, будь ласка, комплекс вправ, щоб прибрати "вушка" на стегнах (як із внутрішньої сторони, так і зовнішньої). Заздалегідь вдячна!".

"Ви прекрасна, як завжди. Дякуємо вам за ваші корисні пости".

"Марино, ви неймовірні зі своїми спортивними вправами та фізичним станом! Тримайтеся завжди і не здавайтеся!".

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