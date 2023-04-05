Популярна співачка-зрадниця Ані Лорак, яка днями зробила заяву про свою проросійську позицію, продовжує ділитися подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала фото на відпочинку у Дубаї та знайшла спосіб захистити себе від критики – вона закрила коментарі до своїх постів у соцмережі.

На новій фотографії щаслива Лорак знята у розкішному дубайському готелі, де, як раніше показувала, відпочиває з новим коханцем Ісааком Віджраком. На знімку співачка позує в дивній чорній сукні на бретельках, її волосся розпущене та недбало укладене, на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації співачка написала: "І музика душі поєднається в одному великому серці…".

Нагадаємо, кілька днів тому Лорак зробила заяву в соцмережі, що обрала залишитись у росії і там продовжувати свою кар'єру. Цю посаду співачка написала після того, як у деяких російських містах почали скасовувати її концерти, звинувативши в тому, що вона спрямовує кошти на допомогу ЗСУ. Лорак також додала, що ніколи не підтримувала грошима українську армію. Також вона продовжує називати війну "конфліктом".

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