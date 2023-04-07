Як пише Politeka.net , Володимир Дантес - відомий український співак, який був чоловіком Наді Дорофєєвою. Але після 10 років стосунків пара вирішила розвести на початку повномасштабного вторгнення. У цей же час і їхні друзі – ресторатори Мишко та Даша Кацуріни також вирішили розірвати стосунки. Після цього Надя несподівано засвітилася з Мишком у Барселоні, а згодом підтвердила стосунки з колишнім другом Дантеса. Після цього стало відомо і про стосунки Володимира та Даша.

Не забуває Дантес і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу вирішив поділитися порадами, як кинути палити, опублікувавши свій топ-п'ять порад від своїх фанатів.

"Топ-п'ять від фоловерів, як кинути палити:

1. Взяти та не палити.

2. Табекс.

3. Алан Карр та його книга.

4. Замість цигарки робити..."

5. Завагітніти".

А раніше Володимир поділився селфі. Зірка також написав свої думки, звернувшись до фанів.

"Весна! Сонце! Я так щиро радію! Хоча щодня нестача вітамінів, втома бореться з «встану і як піду на турніки» - зараз я точно щасливий ніж узимку)) Купа друзів, які були за кордоном на початку вторгнення, повертаються в Україну і це надихає", - написав Дантес.

Нагадаємо, Дантес із Дурнєвим здивували появою у легендарному місці

А ще Politeka повідомляла, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес показав, як погода змінила його зовнішність.

Також Politeka писала, що Дантес поділився натхненням та заінтригував новими хітами.



