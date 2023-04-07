Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця, яка стала популярною завдяки шоу "Танцюють всі". А після цього артистка перемогла на проекті "Танці зі зірками", після чого ще була і запрошеною суддею на шоу. А після цього танцівницю запросили бути хореографом грузинським аналогічним проектом. При цьому зірка зізнавалася, що там набагато кращі призи виявилися, адже дарували квартири учасникам.

Не забуває Гвоздєва і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ілона опублікувала кадри, де розповіла про свою хворобу, поділившись кадрами у своєму сторісі.

"Вірус за вірусом", - написала артистка та поставила сумний смайл.

"Слухайте, не знаю, що це такий за вірус пішов. Вся сім'я поголовно захворіла, малі теж захворіли, бабуся захворіла, моя мала вже два тижні одужати не може, чоловік теж. Не знаю, будьте дуже обережними, не хворійте, піднімайте свій імунітет , усім доброго дня", - поділилася Гвоздєва зі своїми фоловерами у сторіс. Як можна помітити, Ілона під час запису їхала автомобілем, розповідаючи про проблеми.

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