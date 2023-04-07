Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая стала популярной благодаря шоу "Танцюють всі". А после этого артистка победила на проекте "Танці з зірками", после чего еще была и приглашенной судьей на шоу. А после этого танцовщицу пригласили быть хореографом на грузинском аналогичном проекте. При этом звезда признавалась, что там намного лучше призы оказались, ведь дарили квартиры участникам.

Не забывает Гвоздева и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Илона опубликовала кадры, где рассказала о своей болезни, поделившись кадрами в своем сторис.

"Вирус за вирусом", - написала артистка и поставила грустный смайл.

"Слушайте, не знаю, что это такой за вирус пошел. Вся семья поголовно заболела, малой тоже заболел, бабушка заболела, моя малая уже две недели выздороветь не может, муж тоже. Не знаю, будьте очень осторожными, не болейте, поднимайте свой иммунитет, всем хорошего дня", - поделилась Гвоздева со своими фолловерами в сторис. Как можно заметить, Илона во время записи ехала на автомобиле, рассказывая о проблемах.

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" в узком костюмчике показала свою гибкость

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