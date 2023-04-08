На сайті Офісу президента зареєстрували петицію про присвоєння загиблому білоруському добровольцю з позивним "Моджахед" посмертне званням Героя України з врученням ордена "Золота зірка".

Українські зірки також звернулися до своїх підписників із проханням підписати петицію. Серед них знаменитий телеведучий "Холостяка" Григорій Решетник , який залишив повідомлення в Інстаграм-Сторіз. До нього приєдналася і його дружина Христина Решетник.

Григорій Решетник залишив посилання, яким можна перейти на петицію і підписати її.

З 14 років боєць жив у Криму, а після російської анексії півострова добровольцем пішов на війну, де боронив Україну. Після вторгнення росії "Моджахед" мав 2 тяжкі поранення, проте знову повернувся на передову. На жаль, 1 квітня 27-річний Моджахед загинув на Бахмутському напрямку.

За словами Григорія Решетника, загиблий воїн був незламним патріотом. Він героїчно бився на фронті та вірив у перемогу ЗСУ над російськими загарбниками.

Христина Решетник тим часом наголосила, що незважаючи на своє громадянство Білорусі - Моджахед був українцем всією своєю душею.

"Моджахед хоч і білорус, але був справжнім українцем своєю душею і віддав життя за Україну. Неймовірний воїн! Давайте разом підпишемо петицію" - зазначив дружина телеведучого.

Нагадаємо, що Решетник із дружиною емоційно згадали про трагедію, яка сталася рік тому.

Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Решетника дала урок українкам, якою має бути сім'я.

Також Politeka писала, що дружина Решетника розповіла про проблему здоров'я, з якою давно бореться.