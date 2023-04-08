Відома актриса Наталка Денисенко показала кадри зі зйомок та розповіла про свою нову роль.

Популярна українська актриса, зірка серіалу "Фортечна" Наталка Денисенко, чоловік якої актор Андрій Федінчик зараз служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кадрами зі зйомок та розповіла про свою нову роль.

Як виявилось, Наталка стала головною героїнею кліпу гурту GENTLEMAD. Судячи з нових фото актрисі дістався дуже витончений образ – вона позує в розкішній вогняно-червоній сукні зі шлейфом і відкритою спиною, яка ідеально лягла по фігурі, підкреслюючи витончені вигини. Її волосся елегантно покладене, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Денисенко розповіла: "Професійно граю на піаніно в новому кліпі @gentlemadmusic. Як вам? Подивіться у сторіс бекстейдж. Кліп також за посиланням у сторіс. Подивіться, там справжнє кіно, а пісня цілий день крутиться в голові. за таку якісну українську новинку. Фото @andrew.kharlamov".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Розкішна. Незвичайно бачити вас у насиченому червоному, а не білому".

"Насолоджуємося вашою красою, ніжністю та талантом".

"Це відтепер найкращий ваш образ!"

"Неймовірні фото! Красуня".

"Дуже красива".

"Дуже вам підходить червоний".

"Моя улюблена акторка".

"Краса неймовірна!".

"Ви прикраса кліпу".

"Так, жерсть, чому не в білому?".

"Вау, яка краса".

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