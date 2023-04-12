Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка після початку війни відновила зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася з українцями кадром із жахливого місця у Херсоні, де побувала на зйомках.

Як виявилося, Леся побувала на місці, де російські окупанти тримали в полоні мирних жителів Херсона. Вона зробила фото, стоячи посередині вузької кімнати з моторошною та гнітючою атмосферою. Телеведуча виглядає розгубленою та наляканою.

У підписі до публікації Нікітюк написала: "Херсон, руська катівня. Така сама, як і їх нікчемне життя – без вікон, без світла, без тепла, без свіжого повітря. Скільки невинних людей опинилися в цьому страшному місці. І тільки за те, що вони хотіли просто мирно і вільно жити. Вони витримали! Витримає і Україна! Ле Маршрутка. Херсонщина".

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Я з Херсона. Я пам'ятаю його прекрасним, сонячним і світлим. Живу вірою та надією на те, що колись я зможу повернутися додому".

"На жаль, Лесю, не всі витримали. І не всі з цих катівень повернулися живими. Люди просто потім спливали в Дніпрі через деякий час".

"21 століття, неможливо повірити, що таке відбувається".

"Зробили стільки горя нашому українському народу у 21 столітті".

"У Херсоні було пекло, жінку із сусіднього під'їзду викрали на початку травня, чи повернулася вона, чи жива досі невідомо".

"Жах, звірі, дикі звірі. Їм буде за це все велика відплата".

"Це все суцільне горе та біль".

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