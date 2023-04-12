Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк нещодавно розповіла, що має намір продовжити знімати зйомки свого тревел-шоу, навіть попри всі складнощі. Наразі артистка вирішила розповісти докладніше, адже робота над сезоном видалася непроста – з колегами артистка їздила по зруйнованих містах.
«Я хочу подякувати всім військовим, хто допоміг у зйомці Маршрутки (відзначати не буду) Дякую всім військовим, за те, що у нас є можливість сьогодні знімати Маршрутку!
Чекаю з нетерпінням на перемогу! Вірю, що скоро ми з Богдановичем вирушимо на ній показувати лише туристичні місця нашої країни» - поділилася Нікітюк.
У мережі українці підтримали артистку та громадян загалом:
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Дуже потужний випуск. Після побаченого мій Миколаїв – цукерка. Справді страшно уявити, як досі люди на лівому березі Херсона; Херсонці неймовірні, всі чекали на ВСУ;
Дивилася випуск, наплакалася; Я з Херсона і завжди була тут; Боже якесь горе прийшло на нашу землю. Скільки болю; Низький Вам уклін та Вічна Подяка!».
Раніше Леся побувала на місці, де російські окупанти тримали в полоні мирних жителів Херсона. Вона зробила фото, стоячи посередині вузької кімнати з моторошною та гнітючою атмосферою. Телеведуча виглядає розгубленою та наляканою.
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