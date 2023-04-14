На одному із концертів глядачі вимагали артиста співати без фонограми – український артист Артем Пивоваров так і зробив.

Український артист Артем Пивоваров зараз виступає на благодійних концертах. Він любить ділиться цікавими та забавними відео зі своїх концертів. На цей раз знаменитий артист опублікував на своїй сторінці в Інстаграм відео, на якому показав, як звучить його голос без фонограми.

Зокрема, на одному із концертів глядачі вимагали артиста співати без фонограми. Артем Пивоваров переконував, що він і так співає без неї. Але, щоб довести це найбільшим скептикам, попросив своїх музикантів повністю відключити будь-яку музику.

"Ні, навіть музику відключимо. Адже є ті, хто не вірить, що я співаю сам. Залиш лише хет. Загалом нічого більше", - заявив артист.

Після чого Артем Пивоваров повернувся убік до глядачів та почав виконувати свою композицію "Там у тополі". На мить артист переставав співати, і йому вже починали підспівувати глядачі у залі.

Багато хто в коментарях під відео дорікнув тим, хто невірить у те, що Пивоваров співає живим. Інші ж написали багато компліментів йому:

"А взагалі неймовірно. Голос - просто міць", "Хто не вірить що це не фонограма нехай не слухає", "Ой, без фонограми, а було колись інакше? Мені здається, ні, я впевнена, ця людина завжди співає душею , тільки живий звук і вибухова енергія", "Боже, яка в тебе божевільна енергетика! До мурашок по тілу".

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