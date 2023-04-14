На одном из концертов зрители требовали артиста петь без фонограммы - украинский артист Артем Пивоваров так и сделал.

Украинский артист Артем Пивоваров сейчас выступает на благотворительных концертах. Он любит делится занимательными и забавными видео со своих концертов. В этот раз знаменитый артист опубликовал на своей странице в Инстаграм видео, на котором показал, как звучит его голос без фонограммы.

В частности, на одном из концертов зрители требовали артиста петь без фонограммы. Артем Пивоваров убеждал, что он и так поет без нее. Но чтобы доказать это самым большим скептикам, попросил своих музыкантов полностью отключить любую музыку.

"Нет, давайте даже музыку отключим. Ведь есть те, кто не верят, что я пою сам. Оставь лишь хет. Вообще ничего больше", - заявил артист.

После чего Артем Пивоваров повернулся в сторону к зрителям и начал исполнять свою композицию "Там у тополі". На мгновение артист переставал петь и ему уже начинали подпевать зрители в зале.

Многие в комментариях под видео упрекнули тех, кто неверит в то, что Пивоваров поет в живую. Другие же написали много комплиментов для него:

"А вообще невероятно. Голос – просто мощь", "Кто не верит что это не фонограмма пусть не слушает", "Ой, без фонограммы, а было когда-нибудь иначе? Мне кажется, нет, я уверена, этот человек всегда поет душой, только живой звук и взрывная энергия", "Боже, какая у тебя безумная энергетика! До мурашек по телу".

Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.

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