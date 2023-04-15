Олександр Еллерт - успішний український комік, який брав участь у шоу "Холостячка" із Ксенією Мішиною. Пара після проекту деякий час вибудовувала стосунки, але створити успішну родину їм не вдалося, після чого вони розійшлися. А нещодавно зірка розповіла, що Еллерт аб'юзер. Ксенія вирішила згадати, як вони знову зустрілися після повномасштабного вторгнення, коли були разом у Буковелі. Зірка зазначила, що не було підтримки від Олександра, а лише приниження морального плану.

Після Буковелі Еллерт вирушив до США, де перебуває і зараз. Також зірка не забуває і про Інстаграм, де цього разу вирішив відповісти на запитання фанів.

"Ну що) поговоримо?", - Запитав Еллерт.

"У всьому інфопросторі виставили тебе аб'юзером. А відповідачка у стилі гумору буде)", - запитав фанат.

"У неї все, млинець, арбурзери", - написав лаконічно у відповідь Олександр.

А раніше Еллерт поділився відео, як годував чайок. Але зірка намагалася зробити так, щоб вони максимально підійшли.

"Не вір очам своїм. Бо очам видно лише кайдани, які обмежують нашу свободу. Щоб розглянути головне, потрібно користуватися розумінням. І тоді одразу знайдеш яблука або вигрібеш по пір'ї", - поділився зірка.

Нагадаємо, Еллерт із "Холостячки" у США порушив важливу тему про українських дітей

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