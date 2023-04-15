Популярна українська співачка Світлана Тарабарова , яка ось-ось стане мамою вже третьої дитини, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка, яка нещодавно презентувала новий "дитячий" альбом, презентувала ще одну прем'єру.
Як виявилось, Світлана записала дуетну пісню з Віталієм Козловським, яку вони називають піснею реквієм. За словами виконавця, він нещодавно повернувся із зони бойових дій і був вражений побаченим. Віталій зателефонував Світлані, яка ось-ось народить дитину, і запропонував записати дуетну композицію про війну та загиблих воїнів. Артистка зізналася, що спочатку послухала пісню, поплакала, а згодом погодилася.
"Благаю, не забувайте якою ціною", - підписала свою посаду в мережі Тарабарова.
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Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію співачки:
"Сильно дуже! Вітаю, друзі!".
"Який гармонійний вийшов дует! Дуже добре! До мурашок".
"Слава кожному захиснику. Подяка за кожен день".
"Слухаю вп'яте. Дуже сильна пісня. І донесли ви її до найдальших частинок душі і серця! Слава Героям!".
"Боже, як боляче кожне слово".
"Дякую вам за таку чутливу пісню!".
"Це потужна прем'єра. У саме серце"
"Дякуємо! До мурашок".
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