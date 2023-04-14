Wellboy - успішний український співак, який прославився завдяки своїм хітам "Вишні" та "Гусі". А кілька років тому артист навіть намагався стати представником України на Євробаченні, та посів третє місце на Нацвідборі. А тепер із зіркою трапилося лихо, про що розповіла дружина гумориста Юрія Ткача Вікторія у своєму Інстаграмі. Танцівниця опублікувала також звернення артиста у своєму блозі.

"У Тохі вкрали сторінку Wellboy його колишні менеджери лейблу "Papa music"!!! Підписуйтесь на резервну сторінку", - написала Вікторія у публікації.

"Друзі, всім привіт, мене звуть Антон Вельбой і "вишні-вишні, гуси-гуси". І що вам хочу сказати, що мій офіційний аккаунт a.Wellboy забрала компанія, з якою я працював у лейблі і зараз мій аккаунт знаходиться @zlivanabravo , тому переходьте і стежте, не втрачатимемо зв'язку", - сказав зірка.

Варто зазначити, в Інстаграмі старого профілю Антона опубліковано пост чотиригодинної давності. Там він просить не працювати з однією людиною.

"Друзі, цей пост присвячується цій людині! Важкий час, дивні люди, спонтанні рішення. Занадто багато свіжого повітря в селі. Не працюйте з цією шахрайкою, вона ввела мене в оману, пообіцяла золоті гори, обдурила", - написав зірка або той, хто керує акаунтом.

Wellboy, який залишився без продюсера, сказав, як рятується під час блекауту .

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