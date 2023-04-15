Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох дітей – 11-річну Алісу та 18-річну Машу. Старша дочка вже пішла стопами мами і стала співачкою, зібравши молодіжну панк-рок групу. А торік вона вирушила на навчання до Лондона. А молодша дочка зараз поряд із мамою та Оля вирішила показати у своїх сторіс Інстаграм Алісу, поділившись відео.

"Всім привіт, це моя дочка Аліса. Вона дуже кумедна дівчинка. І коли вона знімається у мене у відео, вона подає знаки", - розповіла Оля і показала знак, яким Аліса просить, щоб її нібито врятували від мами.

А після цього Полякова показала, як донька танцює під пісню, поділившись на ще один сторіс.

А до цього Оля привітала свою дочку із повноліттям. Зірка опублікувала її фото, звернувшись до юної красуні.

"Моя Маруся, дівчинко, сьогодні ти доросла! Все дитинство ти чула фразу виповниться 18, можеш робити все, що хочеш, а поки що ..... сьогодні цей день настав! Можеш робити все що завгодно, мріяти, досягати, любити, летіти, бути пристрасною і натхненною, імпульсивною, дієвою будь-якої, головне будь здорова моя дівчинка, нехай тебе оберігає всесвіт, а ти спасибі йому і проси що завгодно, він дає, мрій сміливо, масштабно, нескромно!", - написала Оля.

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