Популярна українська співачка Світлана Тарабарова , яка ось-ось стане мамою вже третьої дитини, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. А цього разу зірка виклала емоційний відеозвернення до всіх українців, які продовжують слухати та дивитися російський контент.

У ролику Світлана з'явилася, тримаючи в руках уламок міни, і порівняла цей шматок зі смартфоном, з якого багато хто продовжує дивитися і слухати російський контент. За словами співачки, деякі люди дуже зневажливо ставляться до вибору інформації, яку вони споживають, тим самим несвідомо спонсоруючи російську армію.

"Чомусь, людям дуже важко усвідомити дуже просту схему:

1. Ваш перегляд, або прослуховування приносить автору гроші.

2. З цих грошей автор сплачує податки російській федерації.

3. З цих податків фінансується армія росії.

ВСЕ. Дуже просто. Кожен ваш перегляд або прослуховування – це уламок міни, що вбиває наших Захисників, це шматок ракети, який летить в наші міста. Тож що спільного між Вашим телефоном і уламком міни? Можливо саме ви спонсурували його приліт в мій дім.

Тож кожного разу, коли рука тягнеться ввімкнути російське – знайте, ви вбиваєте наших захисників. ВСЕ – більше жодні відмазки не працюють.", - сказала Тарабарова у своєму посту.

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