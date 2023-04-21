Український співак та музикант Артем Пивоваров спробував себе у жанрі рок та хеві-метал.

Український артист Артем Пивоваров активно дає благодійні концерти та радує шанувальників своєї творчості новими композиціями. Виконавець співає пісні у жанрі поп-музики. Хоча виявляється артист пробував свої сили у різних жанрах.

Так, в Інстаграм знаменитий українець опублікував відео, на якому виконує пісню у незвичному для себе жанрі.

Так, з 2009 по 2011 рік Артем Пивоваров був лідером вовчанського пост-хардкор гурту Anger. З 2011 по 2012 був вокалістом харківського гурту "Dance Party.Dance!Dance!", з якого записав один студійний альбом "Бог зробив би голосніше".

Музикант спробував себе у жанрі рок та хеві-метал. Він опублікував архівний відеокліп, на якому виконує рок-пісню. Неймовірно, що Артем Пивоваров зміг витягнути композицію та зазвучав, як справжній рокер.

"Такого Пивоварова ви ще не чули", – підписав відповідні кадри музикант.

Користувачі мережі писали, що їх дуже вразив такий несподіваний виступ артиста:

"З такого Пивоварова почалася моя молодість", "Юшку, ось це Пивоваров, навіть закружляла голова", "Ну це синові точно показувати не буду) Він співає ваші пісні і намагається повторити рухи з виступів чи кліпів) Але це вже йому бачити зараз не треба)", "Не віриться, що він колись так співав. Час іде... все змінюється".

Нагадаємо, що Артем Пивоваров в оточенні дітей здивував уроком історії, українці в захваті.

Як повідомляла Politeka, Артем Пивоваров емоційно відреагував на звільнення рідного міста.

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