Украинский певец и музыкант Артем Пивоваров попробовал себя в жанре рок и хеви-метал.

Украинский артист Артем Пивоваров активно дает благотворительные концерты и радует поклонников своего творчества новыми композициями. Исполнитель поет песни в жанре поп-музыке. Хотя оказывается артист пробовал свои силы в разных жанрах.

Так, в Инстаграм знаменитый украинец опубликовал видео, на котором исполняет песню в непривычном для себя жанре.

Так, с 2009 по 2011 Артем Пивоваров был лидером волчанской пост-хардкор группы Anger. С 2011 по 2012 был вокалистом харьковской группы "Dance Party.Dance!Dance!", с которой записал один студийный альбом "Бог сделал бы погромче".

Музыкант попробовал себя в жанре рок и хеви-метал. Он опубликовал архивное видеоклип, на котором исполняет рок-песню. Удивительно, что Артем Пивоваров смог вытянуть композицию и зазвучал, как настоящий рокер.

"Такого Пивоварова вы еще не слышали", - подписал соответствующие кадры музыкант.

Пользователи сети писали, что их очень впечатлило такое неожиданное выступление артиста:

"С такого Пивоварова началась моя молодость", "Уху, вот это Пивоваров, даже закружилась голова", "Ну это сыну точно показывать не буду) Он поет ваши песни и старается повторить движения из выступлений или клипов) Но это уже ему видеть сейчас не надо)", "Не верится, что он когда-то так пел. Время идет... все меняется".

Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.

Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров эмоционально отреагировал на освобождение родного города.

Также Politeka писала, что Артем Пивоваров после премьеры с Поляковой удивил откровением.