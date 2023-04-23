Молода дружина Віктора Павлика активно веде свою сторінку в мережі, де розповідає про життя їхньої родини, ділитися особистим та не забуває про милих кадрів. Цього разу разом зі своєю мамою вона приїхала до Дніпра, де відвідала могили своїх бабусі та дідуся. Також вона приїхала до будинку, який зводив її батько. Кадрами Катерина Репяхова поділилася у своїх інстаграм-сторизах.

На відповідних кадрах можна побачити двоповерховий цегляний будинок із фігурними вікнами та черепичним гострокінцевим дахом. Навколо території збудовано високий паркан, а зелений газон обрамляє подвір'я. Також перед будинком висаджені ялинки та ялівець. На жаль, цей будинок більше не належить сім'ї Катерини Репяхової - вони його втратили.

"У цьому будинку повинна була жити наша велика родина. Його збудував мій тато і мама. Але він не наш, не судилося. Тато заклав цей будинок у банк і він тепер не наш, хоча все це будувалося мамою та татом. Кожен камінь, кожна цеглина", - поділилася Катерина Репяхова.

Вона додала, що батько власноруч привіз цеглу з Прибалтики, а камінь із Карпат. Більше того, батько блогерки сам вигадав проект будинку та кожну в ньому кімнату.

До того ж дружина Віктора Павлика показала архівне фото, на якому зовсім маленькою позує поруч із братом. Разом вони стоять біля входу до цього будинку.

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