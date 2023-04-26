Популярний український музикант та виконавець Позитив (Олексій Завгородний), який був солістом гурту "Время и Стекло", а під час війни пішов із продюсерського центру Потапа, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист поділився кумедним відео та розповів про зйомки нового кліпу.

Схоже, Позитив вирішив повністю піти у сольну кар'єру після розпаду гурту "Время и Стекло" та запису кількох сольних треків з іншими артистами. Так, виконавець показав кумедне відео, як виявилося, зі зйомок кліпу на його сольну пісню "Спалахи". У ролику Позитив весело крокує поміж високих дерев і співає рядки з нової пісні.

У підписі до публікації Позитив написав: "Сьогодні знімаємо "Спалахи". Прихильники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію музикантові. Так, одне з перших на публікацію артиста відреагувала його колишня колега по групі Надя Дорофєєва, вона написала коротко: "Кльово".

"Дуже круто".

"Як прикольно".

"Дуже чекаємо".

"Вже хочу слухати!"

"Як же я рада, що ти розпочав сольну кар'єру".

"Кліп і трек стоятимуть у трендах та чартах".

"У свій день народження для нас вирішив зробити подарунок?"

"Заряджає на весь день! З раннього ранку хочеться танцювати!".

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