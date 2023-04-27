Популярна українська співачка Ліда Лі, яка раніше була підопічною продюсерського центру Монатика, а потім розпочала сольну кар'єру та нещодавно представила чуттєву пісню "З тобою", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, на якому показала свій виступ на шоу у Олени Кравець, а у коментарях несподівано натякнула на вагітність.
Як виявилося, Ліда побувала на шоу "Тихий вечір із Оленою Кравець", там вона виконала свою нову пісню "З тобою". На сцену співачка вийшла в елегантній приталеній сукні світлого відтінку і з пишним чорним хутром зверху. При цьому шанувальники помітили, що сукня обтягнула живіт артистки, що округлився. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі яскравий макіяж.
У підписі до публікації Ліда Лі написала: "Неймовірно пишаюся. "З тобою" live on "Тихий Вечір" з Оленою Кравець". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки. При цьому на запитання одного з користувачів: "Вагітність?", Ліда невимушено відповіла: "Можливо".
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"Вау, дуже гарно".
"Як я закохалася у цей образ".
"Як гарно і ніжно".
"Розкішна".
"Ми теж обожнюємо цей виступ".
"Неймовірна! Жіноча та стильна!".
"Ідеальна пісня".
"Як завжди - неймовірна!".
"Яка гарна".
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