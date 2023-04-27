Відома співачка Ліда Лі показала відео з виступу на шоу у Олени Кравець та несподівано натякнула на вагітність.

Популярна українська співачка Ліда Лі, яка раніше була підопічною продюсерського центру Монатика, а потім розпочала сольну кар'єру та нещодавно представила чуттєву пісню "З тобою", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, на якому показала свій виступ на шоу у Олени Кравець, а у коментарях несподівано натякнула на вагітність.

Як виявилося, Ліда побувала на шоу "Тихий вечір із Оленою Кравець", там вона виконала свою нову пісню "З тобою". На сцену співачка вийшла в елегантній приталеній сукні світлого відтінку і з пишним чорним хутром зверху. При цьому шанувальники помітили, що сукня обтягнула живіт артистки, що округлився. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Ліда Лі написала: "Неймовірно пишаюся. "З тобою" live on "Тихий Вечір" з Оленою Кравець". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки. При цьому на запитання одного з користувачів: "Вагітність?", Ліда невимушено відповіла: "Можливо".

"Вау, дуже гарно".

"Як я закохалася у цей образ".

"Як гарно і ніжно".

"Розкішна".

"Ми теж обожнюємо цей виступ".

"Неймовірна! Жіноча та стильна!".

"Ідеальна пісня".

"Як завжди - неймовірна!".

"Яка гарна".

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