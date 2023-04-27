Тарас Тополя і гурт «Антитіла» анонсували концерт в українській Ялті.

Тарас Тополя і гурт «Антитіла» впевнений, що до серпня 2024 року ЗСУ повернуть контроль над Кримом, і вони приїдуть в Ялту святкувати українську перемогу, пише Politeka.net.

«Ми відкриваємо передпродаж на перше велике стадіонне шоу в Ялті.

23 серпня 2024 року, стадіон «Авангард», - йдеться у повідомленні.

Гурт «Антитіла» обіцяють зіграти найкращі пісні, які українці люблять і знають.

«Разом святкуватимемо українську Перемогу!», - обіцяють музиканти «Антитіла».

Така заява викликала суперечливу реакцію українців. Так, одні звинуватили Тополю і «Антитіла» у хайпі, інші ж висвловлюють слова підтримки і захвату:

«Сміливо... але хай. Треба з чогось починати»,

«Це не сміливо, це тупо. Хайп він такий»,

«Нічого собі, це я розумію віра в ЗСУ»,

«Дуже надіюся, але... ''не кажіть ГОП поки не перескочимо''. Ми ж не вони зі своїми ''візьмем за 3 дні',

«Ой, ваші слова та Богу у вуха», «Це і є віра!», «Мрії мають властивість здійснюватися»,

"Не зурочіть!".

Деякі українці вже навіть встигли придбати квитки на концерт «Антитіла» в Криму.

«Купила, чекаю з нетерпінням», «Знайшла, купила!».

Нагадаємо, 15 квітня 2014 року Верховна Рада України прийняла закон, який визначає Автономну Республіку Крим і місто Севастополь як «території, що знаходяться під тимчасовою окупацією».

За українським законодавством та за нормами міжнародного права, Крим є окупованим, а Росія має статус держави-окупанта.

Нагадаємо, Тарас Тополя захопив кадром із великоднім кошиком та гілочкою бавовни.

Також повідомлялося, що Тарас Тополя та "Антитіла" приготували сюрприз для дітей своїх загиблих побратимів.

Крім того, Politeka.net писала, що Тарас Тополя зізнався, в якій військовій операції хотів би взяти участь.