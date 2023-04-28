Популярний український комік, шоумен та переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт, який оскандалився своїм виїздом до США, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист показав фото та розповів про свій виступ на знаменитому стендап-майданчику у Голлівуді.

На фото можна побачити, що Олександр виступав на сцені Hollywood Improv Comedy Club. Це майданчик, де розпочинали свій творчий шлях знамениті американські коміки – Джим Керрі, Адам Сендлер, Дейв Шаппелл та інші. За словами Сашка, це був не найкращий його виступ, але це лише початок його шляху.

"У житті кожного коміка є важливі моменти. На цьому фото один із них. Це був не найкращий виступ, люди сміялися, але… Ось це "але" і є паливо… Це був мій сьомий у житті stand up, на цій же сцені стояли Джим Керрі, Адам Сендлер, Дейв Шаппелл і здається всі американські коміки, яких ви можете знати... Впевнений, що у них теж було своє "але".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію коміка:

"Саша, дуже раді за тебе. Виступати на такій легендарній сцені Голлівуду – це мрія, чи не кожного гумориста".

"Удачі та натхнення".

"Удачі вам, Олександре, сподіваюся, що це тільки початок, щастя вам у всьому".

"Голлівуд - мрії здійснюються!".

"Саша, роби все від душі і з душею, і твій публічний виступ обов'язково завжди буде успішним".

"Гарний початок! Такий початок для багатьох мрія! Удачі тобі!".

"Головне рухатися вперед! Молодець!".

"Виступати на такій легендарній сцені, це вже досягнення!"

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