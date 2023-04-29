Популярна актриса театру та кіно, 56-річна Ольга Сумська висловила свої емоції після обстрілу.

Ольга Сумська заявила, що після страшного обстрілу їй хочеться прокинутися від цього страшного сну. Найжорстокіший, який тільки можна уявити, за словами артистки.

«Але це не сон… …Умань, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Миколаїв, Нікополь, Херсон, Бахмут, Авдіївка, Слов'янськ, Харків. Україна плаче… Світла пам'ять загиблим у цьому пеклі… Господи, зупини цей жах!» – написала Ольга.

У мережі підтримали переживання артистки, обговоривши останні дні з обстрілами:

«А найогидніше, що це всі вони роблять заради якогось сатанинського задоволення; Стільки болю; Чому в депутатські будинки не одна ракета не впала?; Чому ніхто у світі не може зупинити цього диявола в людській шкірі. Чому».

Артистка поділилася емоційним постом після річниці трагедії на Чорнобильській АЕС. Артистка не лише згадала минуле, а й показала складні кадри, після чого висловилася про переживання, які актуальні на даний момент.

«Серед важких думок і відчуттів завжди знаходжу для себе енергію для натхнення… Цвітуть сакури… Дякую тобі, Боже, за цю красу!» - Поділилася Ольга.

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