Відома українська співачка Наталія Могилевська, яка залишилася в Україні під час війни та бере участь у волонтерських та благодійних проектах, поділилася у своєму Instagram відео з дитячого будинку в Умані. За словами артистки, вона потоваришувала з цією установою під час війни, і тепер після прильоту ракети поряд їй дуже боляче.

На зворушливому відео можна побачити, як Наталя спілкується із дітьми з цього дитячого будинку. Вона сидить на підлозі кімнати, а її з усіх боків мали маленькі українці, для яких артистка читає книгу.

У підписі до публікації Могилевська поділилася своїм болем: "Умань. Нестерпний біль! Дуже значуще для мене місто. Місто, де знаходиться дитячий будинок з яким я подружилася під час війни та стала творчою мамою 43 дітям, які цієї ночі були так сильно налякані. Біля цього будинку сьогодні прилетіла страшна ворожа ракета. Понад 20 жертв. Діти, дорослі… Мої співчуття сім'ям загиблих".

Нагадаємо, в ніч проти 28 квітня російська армія атакувала двома ракетами Умань у Черкаській області. Сталося попадання до житлового будинку. Внаслідок атаки загинули понад два десятки людей, і ще десятки постраждали.

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