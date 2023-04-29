Протягом тривалого часу молдавський співак Дан Балан не проявляв про себе активності. Вперше за вісім місяців Дан Балан вийшов на зв'язок із своїми шанувальниками, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram відео, в якому він анонсував швидкий вихід нової композиції.
Протягом цього часу було невідомо, де знаходиться молдавський артист і чим він займається.
Відомо, що перебував у Києві під час російського вторгнення, також відомо, що артист мав вести нацвідбір на "Євробачення-2023" у Румунії, але через повномасштабне вторгнення Росії він не зміг залишити Україну.
У мережі бурхливо відреагували на появу артиста:
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“Це ми дуже раді! Ми завжди на тебе чекали! Це так приємно побачити коханого артиста; О Боже, нарешті! Ще з концерту 2018 року чекаю на цю пісню; Просто без коментарів ... обожнюємо тебе; Що буде? Скоро ви одружитеся з білою королевою?)
Не знаю, якою була справжня мета Дана з'явитися саме зараз, але я йому дякую за те, що він відвернув увагу на себе від того хейта, який піднявся навколо Тіни! Ще раз дякую!"
Нагадаємо, Тіна і Дан довгий час підживлювали інтерес до своїх відносин фліртом, напівнатяками, жаркими обіймами.
Нагадаємо, молоду дружину Віктора Павлика порівняли з Тіною Кароль.
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