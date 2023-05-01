Популярна українська співачка Настя Каменських, яка після втрати голосу та проблем зі зв'язками вилікувалася та вирушила до гастрольного туру Україною, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кадри зі свого променаду у Львові та розповіла про подальші плани.

Як виявилося, у Насті був концерт у Львові, і вона вирішила влаштувати собі прогулянку весняним містом. На нових фотографіях артистку знято в красивій міській локації з гарними краєвидами. На прогулянку вона вийшла у скромному образі без зайвого пафосу – на ній чорна об'ємна кофта спортивного стилю. Волосся співачки розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Каменських подякувала львів'янам за концерт, а також розповіла про майбутні концерти, своє повернення до Києва: "Львів, дякую вам за гостинність та приємний вечір разом на концерті вчора. У вас неймовірно гарне місто з особливою енергією. Ми вже повертаємось у Київ, щоб за декілька днів продовжити тур "Я-Україна" нашими містами! До зустрічі!". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки.

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