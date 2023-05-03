Українська співачка Надя Дорофєєва показала, яке тату зробив її хлопець – ресторатор Михайло Кацурін. Зірка опублікувала фото в Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим. Як виявилось, зірка зробив собі смайлики на руці. Українці одразу почали вгадувати, що це означає:
"Старий кіт любить свиню, яка під грибами перетворюється на дівчину, яка любить діаманти";
"Я тебе люблю, мій солодкий кабанчик";
"Я люблю їсти гриби з друзями і угорати зі свині разом з Надею у гарному домі";
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"Закохався в її посмішку, іржали як свині, зробив пропозицію та заїхав жити в її дім";
"Люблю Надю та свої маленькі гриби";
"Те начебто щось мовою Андрія Єрмака. Нічого не ясно, але дуже цікаво".
"Трохи зашифрував тату, добре розповім: якщо котів голити під 0, а їхні серця трансплантувати свиням, то відкривши цих небінарних зооневизначених свиней спеціальними грибами, можна натренувати їх знаходити жіночі коштовності втрачені на екзотичних пляжах (там далі пальма і пісок). ", - розповів Кацурін про своє татуювання, на що відреагувала співачка Надя Дорофєєва сміхів у сторіс.
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