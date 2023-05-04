Ектор Хіменес-Браво , зірка "Майстер Шеф", показав, як приготувати вареники. Опублікував рецепт знаменитість у своєму Інстаграмі, де активно веде блог.

"Вареники-карбонара з картоплею. Хто б що не казав, але вареники - це справжній витвір мистецтва. Пропоную особливий і незвичайний рецепт із соусом для пасти Карбонара!"

Інгредієнти:

• Борошно – 200 г

• Окріп - 100 мл

• Олія – 1 ст.л.

• Сіль за смаком

• Пюре картопляне – 200 г

• Пармезан - 50 гр

• Сіль та перець – за смаком

• Бекон – 150 г

• Жовтки – 2 шт.

• Сіль та перець – за смаком", - написав Ектор.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Фантастика – ви об'єднали українське та італійське";

"Ой, клас. Окрема подяка за рецепт тесту";

"Дякую Екторі за рецепт. Обов'язково приготую";

"Ектор, ви геній кулінарії!!! А ваші нігті щось взагалі вау!!!)))";

"Завтра спробую, Але! Екторе, дуже прошу, відвідайте Чернівці, до мене в кабінет, дуже хочу зробити Вам новий дизайн нігтів";

"Яка смачність. Екторе, ви так круто ліпите вареники. Молодець!";

"Ектор виставляє рецепт - майстер манікюру дивиться на його манікюр".

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