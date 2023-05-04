Ектор Хіменес-Браво , зірка "Майстер Шеф", показав, як приготувати вареники. Опублікував рецепт знаменитість у своєму Інстаграмі, де активно веде блог.
"Вареники-карбонара з картоплею. Хто б що не казав, але вареники - це справжній витвір мистецтва. Пропоную особливий і незвичайний рецепт із соусом для пасти Карбонара!"
Інгредієнти:
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• Борошно – 200 г
• Окріп - 100 мл
• Олія – 1 ст.л.
• Сіль за смаком
• Пюре картопляне – 200 г
• Пармезан - 50 гр
• Сіль та перець – за смаком
• Бекон – 150 г
• Жовтки – 2 шт.
• Сіль та перець – за смаком", - написав Ектор.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Фантастика – ви об'єднали українське та італійське";
"Ой, клас. Окрема подяка за рецепт тесту";
"Дякую Екторі за рецепт. Обов'язково приготую";
"Ектор, ви геній кулінарії!!! А ваші нігті щось взагалі вау!!!)))";
"Завтра спробую, Але! Екторе, дуже прошу, відвідайте Чернівці, до мене в кабінет, дуже хочу зробити Вам новий дизайн нігтів";
"Яка смачність. Екторе, ви так круто ліпите вареники. Молодець!";
"Ектор виставляє рецепт - майстер манікюру дивиться на його манікюр".
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