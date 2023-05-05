Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і все, що пов'язане з цією темою. Так, цього разу артист опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому спародіював мерзенного Шойгу після атаки дронів на Кремль.

У ролику Юрій приміряв відразу два образи – ведучого новин та міністра оборони росії Шойгу. За сюжетом відео, який веде в ефірі, дзвонить до воєначальника і просить його прокоментувати вибухи в центрі російської столиці.

У підписі до відео на ютуб Великий розповів: "Вночі, 3 травня, на території кремля стався невеликий "феєрверк" завдяки двом БПЛА невідомого походження. Лише через 12 годин влада росії поширила інформацію про те, що резиденцію путіна нібито atakyвали українські безпілотники. Ну логічно, у них завжди і у всьому винні українці. Загалом, як бачите, репетиція параду летить повним ходом".

Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію коміка:

"У зв'язку з атакою безпілотника на кремль, у бункері не залишилося порожніх валіз".

"На жаль, президент росії не постраждав. Застереження. У крапку".

"Браво Юрію! Найшвидшої перемоги тобі, Україно! Слава Україні!".

"Юрію! Ви як завжди чудовий! Браво! Слава Україні! Перемога за вами!".

"Дякую автору за оперативність у наданні актуального позитиву з неповторною подачею".

"Юрій, міміка диктора просто ювелірна. Так точно і органічно показати ставлення до словоблуддя оленяра. Можна дивитися відео без звуку і обсміятися".

"Насміялася від душі. Дякую Юрію за піднятий настрій".

"Блискуче, Юрію! Ви наш промінчик радості в цій темряві війни".

"Обожнюю вас!

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