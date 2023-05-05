Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и все, что связано с этой темой. Так, в этот раз артист опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором спародировал мерзкого Шойгу после атаки дронов на Кремль.
В ролике Юрий примерил сразу два образа – ведущего новостей и министра обороны рф Шойгу. По сюжету видео, ведущий в эфире звонит к военачальнику и просит его прокомментировать взрывы в центре российской столицы.
В подписи к видео на ютуб Великий рассказал: "Ночью, 3 мая, на территории кремля произошел небольшой фейерверк благодаря двум БПЛА неизвестного происхождения. Только через 12 часов власти России распространили информацию о том, что резиденцию путина якобы атаковали украинские беспилотники. Ну логично, у них всегда и во всем виноваты украинцы. В общем, как видите, репетиция парада летит полным ходом".
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Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию комика:
"В связи с атакой беспилотника на кремль, в бункере не осталось пустых чемоданчиков".
"К сожалению, президент россии не пострадал. Оговорка. В точку".
"Браво Юрий! Скорейшей победы тебе, Украина! Слава Украине!".
"Юрий! Вы как всегда великолепен! Браво! Слава Украине! Победа за вами!".
"Благодарю автора за оперативность в предоставлении актуального позитива с неподражаемой подачей".
"Юрий, мимика диктора просто ювелирная. Так точно и органично показать отношение к словоблудию оленевода. Можно смотреть видео без звука и обхохатываться".
"Насмеялась от души. Спасибо Юрий за поднятое настроение".
"Блестяще, Юрий! Вы наш лучик радости в этой темноте войны".
"Обожаю вас! Настроение поднимается от всех ваших работ".
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