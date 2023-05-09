Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук , зірка "Танців зі зірками", показала, як займається спортом. Зірка опублікувала нові кадри у своєму Інстаграмі, де веде блог. На першому сторіс Іванна Онуфрійчук позувала поруч зі своїм чоловіком.
"Ночные котики в деле", - написала ведущая "Танців з зірками" в публикации.
На другому зірка показала, як займається спортом просто серед ночі. Іванна Онуфрійчук була у спортивному костюмі, показуючи, як бігає із музикою.
"Трік на сьогоднішню ходьбу", - написала Іванна Онуфрійчук ще в одній публікації.
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Варто зазначити, що ведуча "Танців зі зірками" активно веде блог в Інстаграм. Іванна Онуфрійчук активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а нещодавно показала, як зустріла Великдень.
"Наше Великдень. Як же я люблю і ціную це свято! Воно завжди асоціюється з родиною, затишком і світлом. Наші традиції, звичаї, наша історія. Вірю, що з Божою допомогою ми переможемо і все зможемо вижити цю особливу атмосферу в рідних будинках, як раніше!Від щирого серця вітаю всіх вас з Великоднем, друзі!Нехай у ваших серцях не згасає віра.Здоров'я та благополуччя вам і вашим рідним.
Сил та відваги нашим захисникам та захисникам, які борються за життя", - написала Онуфрійчук.
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