Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук , зірка "Танців зі зірками", показала, як займається спортом. Зірка опублікувала нові кадри у своєму Інстаграмі, де веде блог. На першому сторіс Іванна Онуфрійчук позувала поруч зі своїм чоловіком.

"Ночные котики в деле", - написала ведущая "Танців з зірками" в публикации.

На другому зірка показала, як займається спортом просто серед ночі. Іванна Онуфрійчук була у спортивному костюмі, показуючи, як бігає із музикою.

"Трік на сьогоднішню ходьбу", - написала Іванна Онуфрійчук ще в одній публікації.

Варто зазначити, що ведуча "Танців зі зірками" активно веде блог в Інстаграм. Іванна Онуфрійчук активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а нещодавно показала, як зустріла Великдень.

"Наше Великдень. Як же я люблю і ціную це свято! Воно завжди асоціюється з родиною, затишком і світлом. Наші традиції, звичаї, наша історія. Вірю, що з Божою допомогою ми переможемо і все зможемо вижити цю особливу атмосферу в рідних будинках, як раніше!Від щирого серця вітаю всіх вас з Великоднем, друзі!Нехай у ваших серцях не згасає віра.Здоров'я та благополуччя вам і вашим рідним.

Сил та відваги нашим захисникам та захисникам, які борються за життя", - написала Онуфрійчук.

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