Анжеліка Рудницька, відома співачка, провідна і президент арт-агентства "Територія А", виявилася втягнутою у скандал. Знаменитість активно стежила за тим, що відбувається на першому півфіналі "Євробачення-2023", і розповідала про це своїм шанувальникам на Facebook. Рудницька також звернула увагу на провідних щоденника "Євробачення", якими були травести-діва Монро та продюсер Олексій Гончаренко.

У своєму посту на Facebook Рудницька написала: "Щоденники "Євробачення" сьогодні коментували трансвестит та телевізійну ватянку. Ну з початком вас".

Мережа була заповнена гнівними коментарями. Багатьох обурив факт, що Рудницька неправильно використала термінологію та принизила Монро. Вони вказували на те, що її посада була написана з наміром принизити і що вона порівняла гендерну ідентифікацію Монро з поняттям "ватник".

Люди висловлювалися, що подібні ярлики нічого не говорять про людину, а Монро є щирою, доброю людиною, яка захищає тварин, патріотом та стильною леді. Також були коментарі, що вказували на зневажливий тон посту Рудницької та на те, що тут важливими були тональність та логіка слів.

Після хвилі критики Рудницька швидко видалила свою посаду із соціальної мережі. Однак Монро розмістила скріншот цього повідомлення у своєму Instagram. Травести-діва була настільки засмучена, що скасувала ефір на YouTube, в якому мала коментувати результати півфіналу.

У відповідь на критику Анжеліка Рудницька опублікувала новий пост на Facebook, влаштувавши дивні виправдання і при цьому просячи ще й до себе толерантності, хоча образила Монро саме вона.

"Звичайно, ми всі засмучені. І кожен з усією ненавистю та жорстокістю реагує на вчинки та слова інших людей, які не збігаються з твоїми. Сьогодні на мене вилили океан лайна за слово "трансвестит", яке я необачно вжила замість "травісті" (дивіться скрін ).

Чи вкладала я в це слово негативну конотацію? Ні. Чи намагалася когось принизити чи образити? Ні. Чи я ховаюся від когось? Ні.

Я готова вибачитися за те, що ми по-різному розуміємо слова. Але я готова і вислухати вибачення всіх тих, хто публікує свої капості по відношенню до мене. Толерантність - поняття не однобоке. Тому всім нам – мудрості!", - заявила Рудницька.

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