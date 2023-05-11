Українська спортсменка Ганна Різатдінова, зірка "Танців зі зірками", показала, як займається спортом, поділившись кадрами у своєму блозі.

Спортсменка Ганна Різатдінова з "Танців зі зірками" вирішувала показати, як проводить тренування. Знаменитість опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Емодзі віджимання. Якщо зробиш це відзнач мене", - написала Ганна Різатдінова з "Танців зі зірками" у своєму блозі.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі Ганні Різатдіновій з "Танців зі зірками":



"Аня класна ідея. Потрібно включити твою вправу в наступні Онлайн змагання)";

"Пізно побачила) у п'ятницю зніму) теж саме робила але не така весела";

"Це ж у мене під вікном, а я проспала";

"Дуже круто придумано) виконано відмінно, можна ще окей показувати) та ще купа жестів що означає творча людина))";

"Пізно побачила) у п'ятницю зніму) теж саме робила але не така весела".

Варто зазначити, Ганна Різатдінова з "Танців зі зірками" - успішна українська спортсменка, яка має звання Майстра спорту України з художньої гімнастики. Анна Різатдінова з "Танців зі зірками" брала участь у танцювальному конкурсі, де їй не вдалося перемогти, хоч її підтримував Влад Яма.

Нагадаємо, Різатдінова з "Танців з зірками" розповіла, як стати олімпійською чемпіонкою.

А ще Politeka повідомляла, що Різатдінова з "Танців з зірками" відверто розповідала про хворобу.

Також Politeka писала, що Різатдінова з "Танців зі зірками" влаштувала дефіле серед парку.