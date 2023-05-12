Внучка легендарної артистки Софії Ротару Соня Євдокименко, яка є нареченою бізнесмена Дениса Жданова, навчається та працює моделлю в Америці, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Соня Євдокименко виклала кілька кадрів зі своєї прогулянки у Нью-Йорку.
Як видно, на нових чорно-білих фотографіях Соня Євдокименко знята, сидячи за столиком у затишній нью-йоркській кав'ярні. Перед камерою дівчина з'явилася в стильному чорному піджаку з жилетом, і модельно позує фотографу. Волосся Соня Євдокименко зібрала в акуратний хвіст, на її обличчі легкий природний макіяж, а у вухах масивні сережки. При цьому на шиї у моделі великі навушники.
У підписі до публікації Соня Євдокименко нічого не написала, натомість шанувальники відразу почали коментувати її нові фотографії, засипаючи компліментами:
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"Чудова. Ваші очі розповідають історію!".
"Так навушники повинні сидіти. Тому, коли я надягаю свої Airpods на шию, я виглядаю так, ніби задихаюся".
"Супер, розкішний образ".
"Супер, чудова".
"Красива".
"Краса".
"Гарна дівчина".
"Так гарно".
"Шикарна Софія".
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