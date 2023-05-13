Гранд-фінал «Євробачення-2023», який цього року проходить у Ліверпулі, наближається, а з ним і виступ Вєрки Сердючки і її незрівняної «мами».

На сцені «Євробачення-2023» Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки з’явиться 13 травня. Саме у цей день в Ліверпулі відбудеться гранд-фінал «Євробачення-2023», пише Politeka.net.

Данилко вже у Ліверпулі і ділиться зі своїми шанувальниками деякими кадрами, зробленими на вуличках міста, номері готелю.

Андрій Данилко все ще ходить у масці, але, як розповідав сам артист, справа вже не у пандемії. Спочатку маска стала частиною його образу для шоу «Маска», а потім Данилко просто до неї звик. До почуття захищенності.

«… Згодом я зрозумів, що мені стало дуже зручно в масці перебувати. Ніби я захищений. Може через це я ніколи не грав себе, а грав персонажа – Сердючку», - розповідав артист.

За його словами, з моменту 24 лютого він дуже часто виходив в ефір. Десятки інтерв’ю і включень.

«І я пообіцяв, що зніму маску, коли закінчиться війна. Пообіцяв, тому дотримуюся. Я, звичайно, не думав, що це так затягнеться». – розповідав Андрій Данилко в одному зі своїх недавніх інтерв’ю.

Але про рішенні Андрія Данилко не знімати маску до кінця війни знають далеко не всі, то ж, коментуючи нові фото Данилка і сценічної мами Сердючки, йому вирішили нагадати про закінчення пандемії.

«Скажіть Данилку будь ласка що ковід вже закінчився пора знімати маску з лиця», «Вже маски давно ніхто не носить, ну до чого це?».

Інші ж, хто в курсі справи, внесли ясність: «До кінця війни не зніме».

А от «мама» Сердючки обличчя за маскою не приховує, а навпаки всіляко привертає до нього увагу, роблячи кумедні гримаси.

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