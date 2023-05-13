Популярний український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук , який з початку війни багато виступає і перед військовими на фронті та за кордоном з метою зібрати кошти, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, нещодавно Святослав Вакарчук відновив закордонні гастролі та тепер поділився кадрами з американського Сан-Франциско.

Так, спочатку у своєму профілі Святослав Вакарчук показав фото з ранкової прогулянки на тлі того самого легендарного мосту в Сан-Франциско. Він передав сонячне привітання українцям і анонсував свій концерт.

А згодом Святослав Вакарчук поділився вже зворушливими кадрами зі свого виступу на сцені американського мегаполісу. На фото та відео можна побачити, що український рок-гурт дуже тепло та дружелюбно зустрічала публіка.

У підписі до публікації Святослав Вакарчук написав: "Каліфорнія таки має щось осбливе. Другий концерт, тепер уже у Сан-Франциско, і знову такий, що вище неба. Відчуття, які в мене були вчора в залі з символічною для всіх нас назвою the Warfield, не передати словами. Я передам вам піснею. "Більше не можу без тебе", один з таких моментів. Дякую вам друзі! Разом до Перемоги!".

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