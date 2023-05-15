Аліна Гросу показала своїх маму та бабусю. Зірка після чергової відсутності з'явилася в Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"У нашій родині та в колі наших друзів, стало доброю традицією вшановувати таке чудове свято, такий важливий день – День Матері!

З великою любов'ю та вдячністю, повагою та турботою моя сім'я і цього року намагалася подарувати матусям свято та добрі емоції! Дуже боляче і шкода, що мене фізично поряд з ними не було… тільки відео я могла всіх привітати, а також передати подарунки. В наш час гріх – не приділяти своєї уваги близьким та рідним. Тому що кожна хвилина дорога", - написала Аліна Гросу у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі Аліні Гросу:

"Вітаю З Днем Матері! Нехай українські мами будуть щасливі та здорові!";

"Усім людям світу з днем ​​мами! Я свою матусю привітав. Хорошого всім святкового дня!"

Варто зазначити, Аліна Гросу - відома українська співачка, яка останніми роками лікувалася від складної хвороби, через що рідко виходить на зв'язок. А нещодавно зірка вирушила на навчання до США, де також працює та допомагає Україні.

Нагадаємо, Гросу зізналася, чи планує повернутися з Лос-Анджелеса до України.

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