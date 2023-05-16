Популярна українська співачка Настя Каменських учора ввечері голосно запустила нібито благодійну акцію, пропонуючи учасникам шанс виграти автомобіль Infiniti та новий iPhone, щоб у такий спосіб зібрати кошти у розмірі 100 тисяч гривень на покупку машини для Збройних Сил України. Згідно з повідомленням, опублікованим на її сторінці у соціальній мережі, цей захід є персональним благодійним конкурсом.

Участь у розіграші вимагала підписки на сторінку співачки в Instagram та очікування прямої трансляції. Настя Каменських заявила: "Я вирішила організувати цей благодійний конкурс, у рамках якого ми разом з вами зберемо 100 тисяч гривень на покупку автомобіля для Нацгвардії України, конкретно батальйону 'Азов'. Я приготувала вам неймовірний подарунок - автомобіль Infiniti, який може стати вашим ".

Крім того, Настя Каменських обіцяла новий iPhone як додатковий приз. Вона також зазначила, що переможець може обрати отримання виграшу у грошовій формі, відмовившись від автомобіля.

Однак у соціальних мережах акцію Насті Каменських зустріли негативно. Багато користувачів висловили свою думку, що це не зовсім підходящий спосіб просування. Критика, мабуть, вплинула на співачку і вирішила видалити оголошення про конкурс.

Відома артистка Монро також мовчати не стала, оскільки її обурив цинізм ситуації.

Каменських в умовах конкурсу просила передплату на 93 акаунти. Благодійність полягає в тому, що сама артистка переведе 100 тис. грн. у збір на авто для ЗСУ. Плюс все це подається під соусом «підтримки українського бізнесу». Серед 93 акаунтів, на які потрібно підписатися, є онлайн-магазини, турагентства, тарологи, спадкова ясновидець, блогери-мільйонники.

Такий гів проводиться на сторінці артиста або блогера зазвичай з великою аудиторією, яка отримує свій гонорар. Найчастіше організатором гіва є або один із учасників, або третя особа. Тобто це така-бізнес схема, як швидко і відносно недорого набрати фоловерів.

Інстаграм постійно блокує такі розіграші, оскільки вважає їх за порушення правил. Артистка Монро не оцінила такий вчинок Каменських, засудивши поведінку артистки. В результаті сама Настя Каменських Монро просто заблокувала.

«Зараз знову хтось скаже, що я добуваюсь, але! Вам не здається, що це якийсь цинізм? Бажаючи збільшити аудиторію, скинулися на гонорар Насті та Інфініті, а з цих грошей перерахують лише 2,5 до доларів на машину для батальйону. Бідолашна Настя» - справедливо обурилася артистка Монро.

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