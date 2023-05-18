Відома актриса Ганна Саліванчук, яка нещодавно показала спільні фото із чоловіком-продюсером студії "Квартал 95" нардепом Олександром Божковим, розповіла досить незвичайні факти про себе. Цього разу артистка запропонувала шанувальникам обговорити те, що вона розповість і попросила вгадати, який із пунктів правдивий, а де є помилкова нотатка.

«Давайте побачимо на скільки добре ви мене знаєте 5 цікавих фактів про мене з 7 напишіть які правда які ні?

✅1 – я закінчила музичну школу за класом фортепіано

✅2 - стрибала з парашутом

✅3 – працювала офіціанткою

✅4 -б'ю чечітку

✅5 - була двічі одружена

✅6 -стрибала з роуп-джампінгу

✅7 – продавала на базарі» - написала Ганна Саліванчук під кадрами.

Після цього Саліванчук несподівано зізналася, що лише один пункт був неправдивим, і це не тема шлюбу.

«Тільки 2 не правда, всі інші правда👍» - написала Саліванчук, чим викликала здивування у публіки: «Немає ще 5 не правда якщо правда то розкажи про це в Сторіс!» - Зажадала одна з прихильниць.

Після цього тема голосування розділилася:

«5 та 6 не вірно; 2 і 5 не правда; 4 і 5 не правда; Не правда ❌ 4 та 6; 2 і 5 не правда; 5 і 7 не правда; 4 і 5 не правда; Не правда 2 та 5; 5 і 3 не правда; Чим ви торгували на ринку?; 4 і 5 неправда) дуже хороша 😍; 1. Не правда 2. Не правда 3. Правда 4. Не правда 5. Не правда 6. Щоправда 7. Щоправда».

Зазначимо, Ганна Саліванчук відома своєю скритністю, рідко демонструє своє особисте життя та сім'ю у соціальних мережах. Однак, нещодавно вона зробила виняток і поділилася ефектними фотографіями зі своїм чоловіком та старшим сином, а також розповіла про важливість та цінність сім'ї.

У своєму посту Ганна Саліванчук зауважила, що у мирний час ми часто нехтуємо і не цінуємо того, що маємо. Ми прагнемо більшого матеріального достатку, кращих умов життя, більш престижних ролей, вважаючи ці речі головними і важливими.

Проте, за умов військового конфлікту, коли стикаємося з реальністю війни, наші пріоритети різко змінюються. Ганна Саліванчук переконана, що кожен із нас у такі моменти усвідомлює, що справжня цінність полягає у сім'ї – у коханій людині, дітях та батьках.

Вона підкреслила, що сім'я – це місце, де душа знаходить спокій і радість, тому що саме в сім'ї ми отримуємо найважливіші та необхідні речі для кожної людини – любов, ласку, ніжність, розуміння, захист та підтримку.

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