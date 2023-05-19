Відома популярна співачка Тіна Кароль нещодавно вразила образом на Євробаченні, заради якого тривалий час працювала і намагалася довести, що вона весь цей час розвивалася. Також недавно Кароль випустила нову композицію, яка навела чимало галасу серед українців.

Як раніше висловилася Кароль про свою нову роботу, цього разу вона вирішила розповісти щось чуттєве. Це історія одного кохання, яке відгукнеться у багатьох. Використовуючи алегорії, Кароль порівнює почуття зі стихіями.

"Вона бачить у цьому особливу місію, а саме культурну експансію української музики до світової аудиторії, прославляючи таким чином сучасну музичну Україну", - повідомлялося раніше про пісню Кароль.

У мережі відреагували на новий представлений ролик:

«Ну, Ви нас балуєте, виставляючи так часто публікації… так і звикнути можна))😍; унікальна ❤; Як добре 😍; Ніжна; Тіна кароль - синонім до слова жіночність і любов 💔; Так сталося, що пісня МЕД справді як мед;

Така емоційна пісня мені з перших нот сподобалося. Завжди ваші портрети малюю під цю пісню, як вона вийшла!; Неперевершена краса; Дуже хочеться знову побачити кліп. Це витвір мистецтва. Дуже класно. Начебто просто але й незвично. Прекрасна» - оцінили Кароль в Інстаграм.

Як відомо, кліп на пісню "Мед" отримав багато критики через те, що його створювали разом із росіянами. Тіні Кароль довелося видалити відео і випустити інший ролик, щоб наголосити: навіть якщо співпраця з росіянами була непрямою, потрібно нести відповідальність за свої дії.

Нещодавно Тіна Кароль представила в Інстаграм ролик, у якому поділилася одним із уривків своєї пісні.

«Культурна експансія українських талантів та музики дуже важлива. Це і є також про опір та перемогу. Розповсюджуй пісню на своїх сторінках, дякую тобі» - написала Тіна Кароль.

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