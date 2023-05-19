Екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес вирішив висловитися в соціальній мережі Інстаграм, чому йому ніяково через своє минуле. Зокрема, чоловік мав на увазі поведінку та не патріотичну позицію.
«Якби мені два роки тому сказали, що я одягатиму вишиванку на свято, я сміявся б і говорив «це нереально».
Якби 2 роки тому мені сказали, що я ідентифікуватиму себе українцем, а не людиною світу, я б теж не повірив.
Якби мені сказали, що відстоюватиму і наполягатиму на важливості української мови + сам розмовлятиму.. сказав би, ви що з глузду з'їхали?! Можливо і цей пост виглядає популістським, але… але пофіг як це виглядає комусь» - зізнався Дантес під постом.
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У мережі також підтримали Дантеса та висловили свою думку:
“Коли приходить, приходить! Для мене головне, щоб від серця та свідоме рішення, бути тим, ким хочеш бути; Як я вас розумію) ця війна дала можливість визначити нарешті свою національну ідентичність ❤️
У багатьох із російськомовних регіонів – так само. Ми ніби трохи соромилися визнавати в голос те, що відчували. Рада, що це змінилося. Ми пишаємося тим, що ми українці;
Якби мені 2 роки тому сказали, що Дантес буде у моєму ТОПі українських артистів та патріотів, я б ще як здивувалася!; Приклад для всіх російськомовних, які й досі кажуть «яка різниця». Ви молодець» – пишуть шанувальники Дантеса.
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