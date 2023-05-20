Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни відмовився від російської мови у житті та творчості, а також почав активно випускати англомовні треки, часто радує публіку яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу Макс Барських поділився кумедним відео та заінтригував шанувальників.

Так, у новому веселому ролику Макс Барських показав себе у двох образах. Так, на початку відео артиста знято в робочій обстановці, він із серйозною особою вивчає якісь папери. "Сиджу із серйозним обличчям на роботі. Тим часом у моїй голові", - підписав ролик Макс Барських. І після цього можна побачити, що ж у нього в голові. А там він у чорному шкіряному вбранні запально танцює на сцені, спокусливо рухаючи стегнами, і при цьому виконує нову пісню, реліз якої найближчим часом пообіцяв.

У підписі до публікації Макс Барських написав: "Мені дуже подобається ваша творчість і те, як ви відчуваєте мої пісні. Не зупиняйтеся. Найкращі відео потраплять до моїх соц мереж. Бачу, що Slay вже живе своїм життям, не дочекавшись офіційного релізу. Але він зовсім скоро".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:

"Тащуся від тебе і від цього треку".

"Макс, чекаємо з величезним нетерпінням. Незабаром, це сподіваємось не через 3 місяці".

"Мммм, яке гарне відео".

"Ох, відчуваю, як буде палко!".

"Дуже чекаю пісню".

"Продовжуй! Мені це подобається!".

"Максима з нетерпінням чекаємо на Познані".

"Як я це люблю".

"Чекаю на прем'єру нової пісні, це буде вогонь, я відчуваю".

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