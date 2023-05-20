Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни відмовився від російської мови у житті та творчості, а також почав активно випускати англомовні треки, часто радує публіку яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу Макс Барських поділився кумедним відео та заінтригував шанувальників.
Так, у новому веселому ролику Макс Барських показав себе у двох образах. Так, на початку відео артиста знято в робочій обстановці, він із серйозною особою вивчає якісь папери. "Сиджу із серйозним обличчям на роботі. Тим часом у моїй голові", - підписав ролик Макс Барських. І після цього можна побачити, що ж у нього в голові. А там він у чорному шкіряному вбранні запально танцює на сцені, спокусливо рухаючи стегнами, і при цьому виконує нову пісню, реліз якої найближчим часом пообіцяв.
У підписі до публікації Макс Барських написав: "Мені дуже подобається ваша творчість і те, як ви відчуваєте мої пісні. Не зупиняйтеся. Найкращі відео потраплять до моїх соц мереж. Бачу, що Slay вже живе своїм життям, не дочекавшись офіційного релізу. Але він зовсім скоро".
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Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:
"Тащуся від тебе і від цього треку".
"Макс, чекаємо з величезним нетерпінням. Незабаром, це сподіваємось не через 3 місяці".
"Мммм, яке гарне відео".
"Ох, відчуваю, як буде палко!".
"Дуже чекаю пісню".
"Продовжуй! Мені це подобається!".
"Максима з нетерпінням чекаємо на Познані".
"Як я це люблю".
"Чекаю на прем'єру нової пісні, це буде вогонь, я відчуваю".
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