Популярна українська Анна Кошмал, яка була зіркою серіалу "Свати", а зараз активно грає в театрі і багато гастролює, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці Instagram. Так, цього разу Анна Кошмал виклала у мережі пікантні фото з нової фотосесії.

Як видно, на нових професійних фотографіях Анну Кошмал знято у світлій локації, вона демонструє пікантні пози та вигини. Перед камерою актриса з'явилася в ефектному спокусливому образі – на ній вузьке чорне боді з відкритим декольте та темні ледь прозорі колготки. Завершує образ мила шовкова хустка на шиї. Волосся Анна Кошмал розпустила і акуратно поклала, а на її обличчі легкий природний макіяж.

У підписі до публікації Анна Кошмал нічого не написала, залишила лише емодзі. Натомість шанувальники відразу почали коментувати нову фотосесію зірки:

"Як же це красиво! Витонченість сотого рівня".

"Чому таке вау".

"Неймовірні фотографії",

"Неймовірна, як завжди".

"Ви дуже гарна".

"Блискуча".

"Краса".

"Ви витончена, красива".

"Шикарна!".

"Ефектна".

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