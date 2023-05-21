Популярна українська Анна Кошмал, яка була зіркою серіалу "Свати", а зараз активно грає в театрі і багато гастролює, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці Instagram. Так, цього разу Анна Кошмал виклала у мережі пікантні фото з нової фотосесії.
Як видно, на нових професійних фотографіях Анну Кошмал знято у світлій локації, вона демонструє пікантні пози та вигини. Перед камерою актриса з'явилася в ефектному спокусливому образі – на ній вузьке чорне боді з відкритим декольте та темні ледь прозорі колготки. Завершує образ мила шовкова хустка на шиї. Волосся Анна Кошмал розпустила і акуратно поклала, а на її обличчі легкий природний макіяж.
У підписі до публікації Анна Кошмал нічого не написала, залишила лише емодзі. Натомість шанувальники відразу почали коментувати нову фотосесію зірки:
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"Як же це красиво! Витонченість сотого рівня".
"Чому таке вау".
"Неймовірні фотографії",
"Неймовірна, як завжди".
"Ви дуже гарна".
"Блискуча".
"Краса".
"Ви витончена, красива".
"Шикарна!".
"Ефектна".
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