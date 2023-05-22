Українська співачка Світлана Лобода опинилася у центрі скандалу після того, як з'явилася інформація про її майбутній виступ у Osocor Residence. Лобода назвала це благодійним заходом, спрямованим на збір коштів на відновлення ЛОР-відділення "Охматдит". Проте громадськість відреагувала вкрай негативно.

Через це репер Yarmak зв'язався з представниками "Охматдиту", навіть перебуваючи на передовій перед бойовим завданням.

"Ми тільки сьогодні, 21 травня, дізналися про цей концерт. У нас не було жодних погоджень з адміністрацією концерту, ні з артисткою, ні з афішею", - заявили в лікарні.

Yarmak підкреслив, що допомогу ЛОР-відділення можна надати й іншими способами. Після масового невдоволення Osocor Residence дали свій офіційний коментар.

У мережі з'явилася заява Osocor Residence, вони не скасовуватимуть благодійний концерт Лободи 25 серпня, бо співачка займає «чітку проукраїнську позицію», а її «благодійній та громадській діяльності на користь України» є документальні підтвердження.

Враховуючи суспільний резонанс, немає впевненості в тому, що виступ Лободи все ж таки відбудеться.

У мережі продовжуються серйозні суперечки:

«Неадекватна позиція. Майте честь та позицію, а не просто бажання заробити. Який сором; За кількістю роботів видно, що підготувалися тільки дарма, вашу ганьбу запам'ятають на довго. Якщо так хочете допомогти Охматдиту знайдіть іншого виконавця;

Жах….ждите мітингу! Неадекватні; Біда нічого нас не навчила... на жаль(; Ого; Якщо без жартів, то цим повідомленням ви закопали себе ще глибше; Як вона виправдовується? Концерту, очевидно, не буде. Але як же ви зараз зганьбилися і який це удар буде по вашій репутації (Вже).

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