Співачка Оля Полякова показала відео з Машею Єфроніною . Зірка вирішила привітати свою подругу в Інстаграм, написавши велику посаду.

«Моя рідна! Сьогодні твій день народження! дівчинка! Пий це життя величезними ковтками", - написала Оля Полякова, звертаючись до Маші Єфросініної.

Фанати, включаючи Марту Адамчук, Іліну Монатик, Лілію Ребрик та Машу Єфросинину, поставили десятки тисяч лайків під публікацією Олі Полякової:

"Ви такі різні, але обидві неймовірні. Захоплююсь вами двома",

"Ви надаєте неймовірну підтримку. Маша, Олю-ю ар зе бест. Світіть завжди яскраво, зірочки",

"Наші зірки! Неймовірні просто до мурах!",

"Ви обидві неперевершені!! Рада що ви є у нас і в нашій Україні!))))",

"Вітаю одну з найкрасивіших і найталановитіших. Ви надихаєте",

"Кращі дівчинки! Маша, з Днем Народження!!!",

"Привітання, до якого нема чого і додати. Маша, вітаю від душі",

"Наші справжні українські зірки. Машеньку з Днем Народження!!!!!!!!".

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