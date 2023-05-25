Співачка Оля Полякова показала відео з Машею Єфроніною . Зірка вирішила привітати свою подругу в Інстаграм, написавши велику посаду.
«Моя рідна! Сьогодні твій день народження! дівчинка! Пий це життя величезними ковтками", - написала Оля Полякова, звертаючись до Маші Єфросініної.
Фанати, включаючи Марту Адамчук, Іліну Монатик, Лілію Ребрик та Машу Єфросинину, поставили десятки тисяч лайків під публікацією Олі Полякової:
"Ви такі різні, але обидві неймовірні. Захоплююсь вами двома",
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"Ви надаєте неймовірну підтримку. Маша, Олю-ю ар зе бест. Світіть завжди яскраво, зірочки",
"Наші зірки! Неймовірні просто до мурах!",
"Ви обидві неперевершені!! Рада що ви є у нас і в нашій Україні!))))",
"Вітаю одну з найкрасивіших і найталановитіших. Ви надихаєте",
"Кращі дівчинки! Маша, з Днем Народження!!!",
"Привітання, до якого нема чого і додати. Маша, вітаю від душі",
"Наші справжні українські зірки. Машеньку з Днем Народження!!!!!!!!".
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