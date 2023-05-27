Українська співачка Настя Каменських показала, які плани на 2023 рік. Зірка опублікувала відео у своєму ТікТок, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"А я хотіла схуднути", - написала Настя Каменських, реагуючи на варіант "Виграє у лотерею".
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі Насті Каменських:
"А я хотіла, щоб Потап повернувся",
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"Сонечко, аналогічна мені також випало це",
"Як давно я тебе люблю, ти б тільки знала",
"бажаємо бути ввічливою, не ввічливою, різнобарвною, яскравою, він, ти вже така",
"А ось ще видос з маскою про міста України у мене в профілі",
"Тільки хотіла схуднути? ти в прекрасній формі. а ось підтримувати такий стан цілком можливо. вже 25 років, як стало можливим",
"Завжди вірив у NK. Люблю з дитинства. Дякую, що ти така крута і така вірна Україні. Ти найкраща",
"Народжувати вже пізно",
"що коли на тому хлопчику одружишся?",
"Ну коли випаде схуднення тоді схуднеш, а зараз йди бери участь у розіграшах",
"натискав два рази ... перший раз випало що зміню роботу, другий раз що стану вагітним))) ось сча ходжу і оглядаюся, щоб ніхто не прилаштувався)))",
"Настя тобі потрібно більше посміхатися!"
Нагадаємо, Потап несподівано згадав американське весілля з Каменських.
А ще Politeka повідомляла, що Потап на тлі чуток про розлучення з Каменським вирішив звернутися до неї публічно.
Також Politeka писала, що Потап чесно розповів, чому він не в Україні і які у нього стосунки з Каменським.