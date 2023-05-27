Співачка Настя Каменських вирішила зазнати успіху, поділившись планами на 2023 рік.

Українська співачка Настя Каменських показала, які плани на 2023 рік. Зірка опублікувала відео у своєму ТікТок, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"А я хотіла схуднути", - написала Настя Каменських, реагуючи на варіант "Виграє у лотерею".

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі Насті Каменських:

"А я хотіла, щоб Потап повернувся",

"Сонечко, аналогічна мені також випало це",

"Як давно я тебе люблю, ти б тільки знала",

"бажаємо бути ввічливою, не ввічливою, різнобарвною, яскравою, він, ти вже така",

"А ось ще видос з маскою про міста України у мене в профілі",

"Тільки хотіла схуднути? ти в прекрасній формі. а ось підтримувати такий стан цілком можливо. вже 25 років, як стало можливим",

"Завжди вірив у NK. Люблю з дитинства. Дякую, що ти така крута і така вірна Україні. Ти найкраща",

"Народжувати вже пізно",

"що коли на тому хлопчику одружишся?",

"Ну коли випаде схуднення тоді схуднеш, а зараз йди бери участь у розіграшах",

"натискав два рази ... перший раз випало що зміню роботу, другий раз що стану вагітним))) ось сча ходжу і оглядаюся, щоб ніхто не прилаштувався)))",

"Настя тобі потрібно більше посміхатися!"

Нагадаємо, Потап несподівано згадав американське весілля з Каменських.

А ще Politeka повідомляла, що Потап на тлі чуток про розлучення з Каменським вирішив звернутися до неї публічно.

Також Politeka писала, що Потап чесно розповів, чому він не в Україні і які у нього стосунки з Каменським.