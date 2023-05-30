Популярна українська співачка Оля Полякова зізналася, що нарешті відмовилася від російських пісень у своїй творчості, давши слушний урок усім, хто продовжує виправдовувати свої виступи з російськими композиціями.

Під час інтерв'ю на радіо "Львівська хвиля" українська співачка Оля Полякова висловила рішучу заяву про свої мовні уподобання та творчі плани.

Вона заявила, що повністю відмовляється від використання російської мови та не збирається виконувати російськомовні пісні.

Полякова зазначила, що вона та її однодумці прагнуть стати справжніми українцями, і вона приєднується до цього прагнення. Російська мова більше не буде присутня в її спілкуванні та творчості. Співачка наголосила, що це рішення є остаточним і вона впевнено заявляє, що ніколи більше не співатиме російською мовою.

«Ми, як ніколи, захотіли стати українцями. І я не виняток, я не використовую більше російську. Більше того, я можу заявити абсолютно точно, що більше ніколи в житті не співатиму російською мовою», – заявила артистка.

Раніше Полякова наголосила на тому, як пісня, яка їй не подобалася, зробила багато галасу.

«Як же час летить, 10 років минуло з того часу, як вийшла пісня «Шльопання» у світ. Рік я відмовлялася записувати цю пісню, але мій продюсер зумів мене переконати. І ця пісня стала суперхітом, моїм символом, частиною мого життя» – поділилася Полякова.

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