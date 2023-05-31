Катя Осадча прокоментувала причетність Ані Лорак до атаки безпілотників у Москві. Зірка опублікувала фото у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами найцікавішим.
"Фонд помсти Ані Лорак, якщо це не фото-фейк, то це смішно... але... (На фото дрон збитий сьогодні під москвою). Нова війна та інформаційні баталії. Варіанти навіщо і кому це потрібно:
1. «поліпшити» життя зрадниці на чужині :)
2. Відбілити зрадницю в очах українців, хтось та поведе.
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Свої особисті висновки про українських артистів зрадників все зробити давно, але, як показує практика, можна і в ситуації зради перевзутися і переконувати людей у протилежному. Тому – будьте пильні у споживанні інформації. Бережи себе, близький, віримо у ЗСУ та ППО", - написала Осадча у публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Чекаємо від Повалій!",
"Вадим Абрамов теж добре танцює на російському телебаченні",
"Це не відбілювання, це дякую зрадниці",
"Я взагалі думаю, що цей дрон і напис випустили самі росіяни. За написом все ясно. Щоб виправдати себе, чому вони б'ють по нас тричі на добу",
"Та вона ж наш агент під прикриттям у Росії, у Будановому відділі значиться".
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