Катя Осадча прокоментувала причетність Ані Лорак до атаки безпілотників у Москві. Зірка опублікувала фото у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Фонд помсти Ані Лорак, якщо це не фото-фейк, то це смішно... але... (На фото дрон збитий сьогодні під москвою). Нова війна та інформаційні баталії. Варіанти навіщо і кому це потрібно:

1. «поліпшити» життя зрадниці на чужині :)

2. Відбілити зрадницю в очах українців, хтось та поведе.

Свої особисті висновки про українських артистів зрадників все зробити давно, але, як показує практика, можна і в ситуації зради перевзутися і переконувати людей у ​​протилежному. Тому – будьте пильні у споживанні інформації. Бережи себе, близький, віримо у ЗСУ та ППО", - написала Осадча у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Чекаємо від Повалій!",

"Вадим Абрамов теж добре танцює на російському телебаченні",

"Це не відбілювання, це дякую зрадниці",

"Я взагалі думаю, що цей дрон і напис випустили самі росіяни. За написом все ясно. Щоб виправдати себе, чому вони б'ють по нас тричі на добу",

"Та вона ж наш агент під прикриттям у Росії, у Будановому відділі значиться".

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