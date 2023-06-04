Українська актриса Ольга Сумська зі співчуттям висловилася після жахливої ​​ночі через новий обстріл.

Відома українська актриса Ольга Сумська обговорила з українцями наболілу тему після нічного ракетного удару російських злочинців. Як відомо, серед постраждалих є маленькі діти.

«Дніпро! І знову жах! ❗Кількість постраждалих від удару росіян по передмісті Дніпра зросла до 20 осіб. Серед них п'ятеро дітей. Під завалами рятувальники продовжують шукати людей, ймовірно, там є дитина.

Тривога пролунала після прильоту... Люди не встигли оговтатися, як усе сталося! Горе… Співчуття сім'ям загиблих» – поділилася Сумська важкими звістками.

У мережі українці також підтримали обурення Сумською:

«Спочатку закриті укриття, а тепер і тривога тільки після прильоту. Головне за це ніхто не відповідатиме; Моє рідне місто! Нехай будуть прокляті всі росіяни!;

Нехай відчувають як над нашими головами та нашими дітьми летить ця ракета! Тварини!; Оля ви як провокатор, ракети балестичну, важко вловити, тому може й тривога не відразу; Мені вже здається, що це ніколи не закінчиться».

Також Сумська показала кадри, що немало розлютили укринців на тлі скандалу, що вибухнув. Через те, що притулок під час тривоги було закрито, померло багато людей і дитина в тому числі.

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